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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 46 мільярдів

Понеділок, 7 червня 2021, 13:25
 

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зокрема, 18,367 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,89 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, а 21,686 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

 

За останній тиждень уповноважені банки видали 592 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 31-м банком.

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Нагадуємо:

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 17 037 кредитів на загальну суму в 43,9 млрд грн.

Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда

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кредити банки Мінфін

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