Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" сягнув 44 мільярдів

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 17 037 кредитів на загальну суму в 43,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зокрема, 17,888 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,74 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 20,326 млрд грн у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 603 кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.

Читайте також: Кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку бізнесу: на що пішли кошти платників податків

Нагадуємо:

Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда