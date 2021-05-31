Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" сягнув 44 мільярдів
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 17 037 кредитів на загальну суму в 43,9 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зокрема, 17,888 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,74 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 20,326 млрд грн у якості антикризових кредитів.
За останній тиждень уповноважені банки видали 603 кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.
На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.
Читайте також: Кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку бізнесу: на що пішли кошти платників податків
Нагадуємо:
Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.
У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua