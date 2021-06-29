"Доступна іпотека 7%": банки видали майже 500 кредитів на 420 мільйонів

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 29 червня підписали 495 кредитних договорів на загальну суму 421,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми підписали 22,13% на первинному ринку і 77,87% - на вторинному відповідно.

При цьому, уповноважені банки розглядають 819 заявок на участь у програмі на загальну суму 705,5 млн грн, з яких 19,38% первинний ринок і 80,62% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (35,2%);

Київська обл. (29,1%);

Харківська обл. (6,5%);

Львівська обл. (5,7%);

Рівненська обл. (4,2%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.

Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда