"Доступна іпотека 7%": банки видали майже 500 кредитів на 420 мільйонів
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 29 червня підписали 495 кредитних договорів на загальну суму 421,3 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми підписали 22,13% на первинному ринку і 77,87% - на вторинному відповідно.
При цьому, уповноважені банки розглядають 819 заявок на участь у програмі на загальну суму 705,5 млн грн, з яких 19,38% первинний ринок і 80,62% - вторинний.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (35,2%);
- Київська обл. (29,1%);
- Харківська обл. (6,5%);
- Львівська обл. (5,7%);
- Рівненська обл. (4,2%).
У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
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Нагадуємо:
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.
Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.
Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.
Економічна правда
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