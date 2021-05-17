"Доступна іпотека 7%": банки видали 268 кредитів на 223 мільйони

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної кількості 27,7% договорів уклали на первинному ринку, 72,3% - на вторинному.

"Уповноваженими банками розглядаються 571 заявка на участь у програмі на загальну суму 504,9 млн грн, з яких 25,54% становить первинний ринок і 74,46% - вторинний", - йдеться у повідомленні.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (36,8%)

Київська обл. (27,5%)

Харківська обл. (6,6%)

Львівська обл. (5,9%)

Рівненська обл. (3,8%).

"14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.

Звертаємо увагу потенційних позичальників, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника", - додали у Мінфіні.

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Нагадуємо:

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.

Економічна правда