За "Доступною іпотекою 7%" видали вже 305 кредитів на чверть мільярда

Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Частка первинного ринку традиційно переважає в угодах – 26%, частка вторинного –74%.

Ще 623 заявки на суму 550,8 млн грн розглядаються банками, з них 21,88% – на первинному ринку нерухомості.

Найбільше іпотечних кредитів беруть у Києві (36,5%) та області (27,8%), далі зі значним відривом – Харківська (7%) та Львівська (6%) області.

У порівнянні з минулим тижнем видали на 14% більше кредитів (на 14% більше у грошовому вимірі), на 9% зросла кількість заявок.

До програми залучені 14 банків.

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Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда