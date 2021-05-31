"Доступна іпотека 7%": банки видали 350 кредитів майже на 300 мільйонів

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Частка первинного ринку в угодах - 24,28%, частка вторинного - 75,72% відповідно.

Уповноважені банки розглядають 667 заявок на участь у програмі на загальну суму 587,2 млн грн, з яких 21,38% становить первинний ринок і 78,62% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (36,7 %);

Київська обл. (28,3%);

Харківська обл. (6,9%);

Львівська обл. (5,5 %);

Рівненська обл. (4,2 %).

Зазначається, що 14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу.

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

З переліком уповноважених банків та умовами програми можна ознайомитись за посиланням.

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Нагадуємо:

Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда