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"Доступна іпотека 7%": банки видали 430 кредитів на 365 мільйонів

Понеділок, 14 червня 2021, 16:25
 

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Частка первинного ринку в угодах - 23,72%, частка вторинного - 76,28% відповідно.

 

"Уповноваженими банками розглядаються 746 заявок на участь у програмі на загальну суму 649,6 млн грн, з яких 20,2% становить первинний ринок і 79,8% - вторинний", - йдеться у повідомленні.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (365);
  • Київська обл. (28,8%);
  • Харківська обл. (6,7%);
  • Львівська обл. (5,4%);
  • Рівненська обл. (4,4%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.

Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда

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