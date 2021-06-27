Новини вихідних: 5 "безвізів", списання коштів ПриватБанком

Про ЕЦП. У ПриватБанку заявили, що для клієнтів - юридичні особи/фізичні особи - підприємці/самозайнятими особами, що провадять незалежну професійну діяльність необхідно використовувати SmartID, а інші способи будуть відключені.

Про "Північний потік - 2". США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".

Про 5 "безвізів". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в найближчі кілька років планують домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах.

Про списання коштів. Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.

Згодом, у ПриватБанку заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.