ПриватБанк: відновили роботу та повернули кошти кожному клієнту
Неділя, 27 червня 2021, 14:30
У ПриватБанку заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.
Про це повідомляється на facebook фінустанови.
Там зазначили, що докладуть всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.
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