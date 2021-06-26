У Приват банку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи: ФОПи та юрособи переходять на SmartID

У Приват банку заявили, що для клієнтів - юридичні особи/фізичні особи - підприємці/самозайнятими особами, що провадять незалежну професійну діяльність необхідно використовувати SmartID, а інші способи будуть відключені.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Там пояснили, що згідно чинного законодавства у банківській системі України застосовуються: 1) кваліфікований ЕП; 2) удосконалений ЕП; 3) ЕП Національного банку; 4) простий ЕП; 5) кваліфікована електронна печатка; 6) удосконалена електронна печатка.

У банку пояснили, що SmartID – це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису.

"Ви можете підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфону – додаткових пристроїв і додатків для зберігання е-підпису не потрібно. SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено законом", - йдеться у повідомленні.