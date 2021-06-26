У ПриватБанку через збій списали гроші у клієнтів: обіцяють повернути протягом доби

Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.

Про це написав прес-секретар банку Олег Серга у Facebook

"Через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою", - зазначив він.

За його словами, некоректно списані суми будуть повернені протягом доби.