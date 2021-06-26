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У ПриватБанку через збій списали гроші у клієнтів: обіцяють повернути протягом доби

Субота, 26 червня 2021, 15:58
 

Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.

Про це написав прес-секретар банку Олег Серга у Facebook 

"Через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою", - зазначив він. 

За його словами, некоректно списані суми будуть повернені протягом доби. 

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Економічна правда
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