У ПриватБанку через збій списали гроші у клієнтів: обіцяють повернути протягом доби
Субота, 26 червня 2021, 15:58
Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.
Про це написав прес-секретар банку Олег Серга у Facebook
"Через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою", - зазначив він.
За його словами, некоректно списані суми будуть повернені протягом доби.
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