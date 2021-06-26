ЗМІ: США і Німеччина думають над компенсацією Україні за "Північний потік 2"

США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".

США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до запланованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадуємо:

В Державному департаменті США заявили, що хочуть переконатись, що Росія не зможе використовувати "Північний потік-2" як інструмент примусу проти України чи будь-кого.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.