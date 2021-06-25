Новини 25 червня: рекордний рівень безробіття, позика від Світового банку

Про рекордний рівень безробіття. У першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5% - це найвищий показник з початку 2017 року.

Про позику від Світового банку. Уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

Про електроенергію. Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинного ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії) до 1 серпня.

Про економічні санкції ЄС проти Росії. Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на пів року.

Про єврооблігації "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз" влітку готуватиметься до можливого випуску єврооблігацій, однак рішення щодо доцільності їхнього розміщення остаточно ухвалять восени.

Ексклюзив ЕП:

Співзасновник білоруського краудфанд-фонду Bysol: Київ – перше місто, куди їдуть білоруси, рятуючись від режиму Лукашенка

Ярослав Лихачевський розповів ЕП, як українські програмісти допомагають білорусам отримувати кошти в криптовалюті, хто і на яку допомогу може розраховувати та як білоруська влада переслідує активістів.