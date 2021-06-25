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Уряд та Світовий банк уклали угоду на 350 мільйонів доларів – Шмигаль

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:16
 

Уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій", – повідомив очільник уряду.

Він додав, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Нагадуємо:

Світовий банк та Фонд чистих технологій  на пільгових умовах нададуть Україні 211 млн доларів кредиту для підвищення стійкості енергосистеми на "Укргідноенерго".

Економічна правда

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Світовий банк Кабмін

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