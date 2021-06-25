У першому кварталі безробіття сягнуло рекордного з 2017 року рівня – Держстат

У першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5% - це найвищий показник з початку 2017 року.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,8 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення віком 15-70 років - 55%.

"Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб", - додали в Держстаті.

Нагадаємо:

Станом на 24 червня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних складала 354 тисячі осіб, що на 105 тис осіб менше, ніж на початку року: на 1 січня на обліку перебувало 459 тис зареєстрованих безробітних, повідомили в Мінекономіки.

У щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року НБУ прогнозував, що у 2021 році безробіття знизиться і в середному за рік становитиме 9,1%, номінальна зарплата зросте на 17,8, реальна - на 8,6%.

Економічна правда