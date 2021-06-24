Новини 24 червня: Windows 11, санкції проти Фукса і Фірташа, нові правила для самокатів

Про Windows 11. Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.

Про санкції проти Фукса і Фірташа. Президент ввів у дію анонсовані раніше санкції проти Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Про нові правила для самокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.

Про Дубілета. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета в міжнародний розшук.

Про ціни на пальне. Граничні роздрібні ціни на дизпальне та бензин з 24 червня по 3 липня становитимуть 29,23 гривні за літр та 30,84 гривні за літр відповідно.

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"Нафтогазу" та його компаніям заборгували 125 мільярдів: як влада пропонує виходити з кризи

Споживачі, комунальні підприємства та постачальники заборгували державній компанії космічну суму. Що робитиме влада?