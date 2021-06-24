САП скерувала в Інтерпол запит з проханням оголосити Дубілета в міжнародний розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета в міжнародний розшук.

Про це в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив в ефірі Радіо НВ.

При цьому, він відмовився називати дату звернення, пославшись на таємницю слідства.

Нагадаємо:

Наприкінці березня 2021 року Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета. Вищий антикорупційний суд заочно його заарештував.

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить зобов'язати Міністерство внутрішніх справ прибрати інформацію про його розшук.

За версією слідства, Дубілет в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів Приватбанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці Приватбанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

У грудні 2016 року уряд України ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію держава загалом витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Госпсуд м.Києва ще розглядає позов колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та його офшорної компанії Triantal Investments щодо повернення їм часток у банку.

28 травня 2021 року Наглядова рада "ПриватБанку" призначила новим головою правління банку Герхарда Бьоша.

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