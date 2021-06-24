Трохи дорожче: оприлюднено граничні ціни на бензин до 3 липня

Граничні роздрібні ціни на дизпальне та бензин з 24 червня по 3 липня становитимуть 29,23 гривні за літр та 30,84 гривні за літр відповідно.

Про це повідомляє Нафтогазова асоціація.

23 червня на сайті Міністерства економіки оприлюднено нові розрахунки середньої вартості 1 літра бензину і дизельного пального на третю декаду червня, до яких додається максимальна торговельна націнка.

На підставі розрахунків "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з урахуванням цін на світових біржах, визначено середню вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 22,23 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,84 гривні.

Враховуючи розмір максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою Кабінету міністрів повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпальне, та нових середніх цін, гранична роздрібна ціна на наступні 10 днів становить:

1 л. дизпалива — 29,23 грн/л. ( +0,14 грн); 1 л. бензину — 30,84 грн/л (+0,02 грн).

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Нагадаємо:

Кабмін вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини та дизпаливо, які реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Економічна правда