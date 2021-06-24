Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11

Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Windows 11, зокрема, отримає нове меню "Пуск" і панель завдань, розташовані по центру екрана, редизайн вікон з закругленнями, тінями і анімаціями, панель з віджетами, оновлений Microsoft Store з підтримкою Android-додатків, інтеграцію з Teams та інші зміни.

"Windows 11 – це зручний простір для творчості, у якому ви можете реалізувати свої задуми завдяки оновленому інтерфейсу. Перероблене меню "Пуск" і нові способи зв’язку з близькими вам людьми, перегляду новин, а також взаємодії з іграми та вмістом: Windows 11 – ідеальне місце для невимушеного самовираження та творчості", - йдеться у повідомленні.

Microsoft заявляє, що Windows 11 - "найбільш захищена" ОС компанії.

Система стала займати на 40% менше місця і працює більш ефективно ніж раніше завдяки покращенням роботи з фоновими завданнями.

"Сервіс Microsoft Teams тепер інтегрований прямо в Windows 11 як для комерційних користувачів, так і для споживачів. Таким чином, Microsoft відмовляється від використання Skype з Windows 10. Microsoft Teams можна знайти прямо на панелі завдань", - пише The Verge.

Оновлення буде безкоштовним для власників Windows 10, заявив на презентації головний директор по продуктах Microsoft Панос Панай.

За його словами, нова ОС буде краще працювати на декількох моніторах, та буде запам’ятовувати розташування додатків в різних вікнах і відновлювати їх при підключенні.

Також в браузері Edge з’явилася опція, що дозволяє перемикатися між горизонтальним і вертикальним розташуванням вкладок.