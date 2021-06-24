Міністр фінансів: Приватизувати держбанки в цьому році не реально

Сергій Марченко фото: Міністерство Фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що приватизувати державні банки у цьому році не реально.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"Приватизувати банки в цьому році не реально. Стратегія державних банків передбачає скорочення частки держави в банківському секторі до 25% до 2025 року. Для цього достатньо продати ПриватБанк. Єдине питання - наявність достатньої кількості учасників, щоб отримати справедливу ціну.

Опісля можна говорити про залучення радників. І треба розділити банк на "поганий" і "хороший", інакше не знайдемо інвестора - у нас є проблемний попередній власник", - відповів міністр на питання, коли почнуть продавати держбанки.

"Укрексімбанк залишається державним, аби підтримувати вітчизняний експорт. Є сподівання, що він буде прибутковим у цьому році й не потребуватиме додаткових коштів в капітал. Тривають перемовини з ЄБРР щодо участі в капіталі Ощадбанку.

У січні підписали договір між Укргазбанком та Міжнародною фінансовою корпорацією про входження в капітал шляхом конвертації кредиту", - додав він.

Нагадаємо:

За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.

Приватбанк у перспективі може бути приватизований, для цього розглядаються варіанти розділення банку, раніше заявив міністр фінансів Сергій Марченко.