У НБУ озвучили вимоги до потенційних покупців Приватбанку
У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.
Про це йдеться у відповіді регулятора на запит hromadske.
"Зокрема, там зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки - коли реальний ВВП України зростатиме впродовж двох кварталів поспіль.
У першому кварталі 2021 року економіка України, згідно з прогнозами, продовжила падіння", - йдеться у повідомленні.
Також НБУ озвучив вимоги до інвесторів: вони повинні мати бездоганну ділову репутацію, задовільний фінансовий/майновий стан і прозору структуру власності.
"Тобто регулятор має розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк", - підкреслили в Нацбанку.
Нагадаємо:
За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.
Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.
Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.
Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).
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