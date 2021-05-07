У НБУ озвучили вимоги до потенційних покупців Приватбанку

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.

Про це йдеться у відповіді регулятора на запит hromadske.

"Зокрема, там зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки - коли реальний ВВП України зростатиме впродовж двох кварталів поспіль.

У першому кварталі 2021 року економіка України, згідно з прогнозами, продовжила падіння", - йдеться у повідомленні.