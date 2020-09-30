Міжнародні експерти вважають реалістичною приватизацію Приватбанку до 2025 року

Державний ПриватБанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична.

Про це заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, ПриватБанк - найпривабливіша мета для приватизації. У нього дуже сильний бренд, це найбільший банк в системі", - сказала Есс в ході онлайн-вебінару в середу.

На підтвердження своїх слів вона на також зазначила просунуту діджитал-стратегію банку і розгалужену мережу відділень. До того ж половина платежів в країні проходить через ПриватБанк.

"Таким чином, уряд цілком здатний реалізувати свою мету і знайти інвестора для ПриватБанку до 2025-го", - підсумувала вона.

Щодо інших держбанків Аннет Есс вважає можливим придбання їх міноритарних пакетів міжнародними фінансовими організаціями або західними інвесторами.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).