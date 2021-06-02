Накопичувальна пенсійна система: Уряд затвердив створення робочої групи

Кабмін затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд веде активну роботу над впровадженням другого рівня пенсійної системи.

"Проєкт впровадження накопичувальної пенсійної системи наразі передбачає зниження податків, які платять українці в бюджет. Податки будуть спрямовуватися на особисті пенсійні рахунки, де будуть інвестуватися та примножуватися.

Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Тобто накопичувальна пенсійна система запрацює за рахунок тих податків, які люди та бізнес вже платять. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для запуску другого рівня пенсійної системи потрібно створити якісну інфраструктуру.

"Потрібно правильно визначити інструменти, куди можна інвестувати кошти. Все має бути надійно та передбачувано", - зазначив він.

Важливим елементом другого рівня пенсійної системи, за словами прем'єра, стане поява в Україні "довгих грошей".

Він додав, що в країні з'явиться значно більший інвестиційний ресурс, який також сприятиме появі якісного фондового ринку та загалом розвитку економіки.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Нагадуємо:

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи відправили на повторне перше читання – відповідне рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 квітня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на ухвалення закону закон щодо введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи уже у 2021 році.

Економічна правда