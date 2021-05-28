Комітет Ради не підтримав проєкт закону щодо пенсійної реформи 

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

Про це у коментарі Liga.net повідомила очільниця комітету, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

За словами Третьякової, яка є однією з авторів проєкту, вона пропонувала комітету рекомендувати його до ухвалення у першому читанні Верховній Раді. Проти виступили представники фракції "Батьківщина", групи "Довіра", а також три нардепи від партії влади: Остапенко, Гривко та Арсенюк.

"Наразі все залежить від фракції. Виносити на перше читання з негативним висновком комітету або вносити новий законопроєкт, що затримає нас ще на рік", – розповіла Третьякова.

Раніше вона зазначала, що законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему необхідно прийняти у 2021 році, аби відповідну модель можна було запровадити з 2023 року.

Водночас, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що між Кабміном, профільним комітетом Ради та Офісом президента було досягнуто порозуміння за основними аспектами реформи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Нагадуємо:

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи відправили на повторне перше читання – відповідне рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 квітня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на ухвалення закону закон щодо введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи уже у 2021 році