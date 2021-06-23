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Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки

Середа, 23 червня 2021, 13:05
 
фото: УП

Прем'єр Денис Шмигаль заявив про кращі темпи зростання всіх секторів економіки у 2 кварталі цього року, загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним.

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Щодо економічної ситуації. У другому кварталі цього року після покращення ситуації з пандемією ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки. Загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним - очікується, що економіка зросте на більше ніж на 4%", - заявив Шмигаль.

За його словами, одним із факторів, який "може стати драйвером зростання економіки", - це інвестиції та збільшення інвестиційної активності.

Нагадуємо:

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже в 2 другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Економічна правда

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Шмигаль Кабмін економіка Україна

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