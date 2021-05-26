Прем'єр обіцяє, що в 2 кварталі Україна вийде на стійке відновлення економіки

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже в 2 другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Про це він сказав на засіданні уряду, передає Урядовий портал.

За його словами, експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%, або на 3 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком.

"За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Підтримка наших експортерів дає свій результат і вона буде посилена, зокрема через активну роботу Експортно-кредитного агентства", - сказав Шмигаль.

Він додав, що позитивна динаміка відновлення економіки спостерігається і у фінансовій діяльності середніх та великих компаній.

За його словами, у першому кварталі цього року фінансові результати таких підприємств - одні з найкращих за останні 5 років.

Також повідомляється, що уряд затвердив порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордоні, ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки.

Бюджет проєкту - 75 млн грн. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на створення системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.

"Це означає, що будь-який український фермер зможе зайти на відповідний сайт і там подивитися вимоги до своєї продукції на будь-якому іноземному ринку, куди він планує постачати свої товари", - додав Шмигаль.

Нагадуємо:

За І квартал 2021 року великі та середні підприємства України загалом отримали 166 мільярдів гривень прибутку. За аналогічний період 2020 року вони зазнали збитків на 4,9 мільярда гривень.

За 2020 рік великі та середні підприємства України загалом отримали 264,4 млрд грн прибутку, що на 40,8% менше, ніж за 2019 рік.

Економічна правда