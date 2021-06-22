"Доступна іпотека 7%": банки видали 460 кредитів на 390 мільйонів
Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 22 червня підписали 461 кредитний договір на загальну суму 393,09 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
На первинному ринку - 22,87%, на вторинному - відповідно 77,13%.
Банки розглядають 782 заявок на участь у програмі на загальну суму 679,72 млн грн, з яких 19,63% становить первинний ринок і 80,37% - вторинний.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (35,3 %);
- Київська обл. (29,6 %);
- Харківська обл. (6,8 %);
- Львівська обл. (5,2 %);
- Рівненська обл. (4,2 %).
У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
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Нагадуємо:
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 31 травня підписали 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.
Станом на 24 травня банки видали 305 позик за програмою "Доступної іпотеки під 7%", їхня сума становить 253,9 мільйона гривень.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.
Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.
Економічна правда
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