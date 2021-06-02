Новини 2 червня: в Україні можуть побудувати нафтопереробний завод, Милованов отримав нову посаду

Про бітум. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що держава готова інвестувати кошти в створення нового нафтопереробного заводу.

Про бензин. Уряд підвищив граничну ціну бензину та дизпалива приблизно на 0,6 грн/л.

Про Милованова. Президента Київської школи економіки, радника голови Офісу президента одноголосно обрали новим головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Про прожитковий мінімум. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Про економіку. Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки, у якій, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

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