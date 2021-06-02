У нас є ідея щодо власного НПЗ з переробки нафти – Офіс Зеленського

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що держава готова інвестувати кошти в створення нового нафтопереробного заводу - це може бути необхідно для отримання бітуму, який використовують у будівництві доріг.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На питання, як буде складатись ситуація з поставками бітуму з Білорусі для будівництва доріг в Україні на тлі політичної ситуації в Білорусі, Тимошенко відповів:

"В обсязі імпорту бітуму в Україну Білорусь дійсно лідирує, просто тому, що дешевша його логістика. Є також український бітум - Кременчуцький, але обсягів його не вистачає, хоча завод і працює на повну потужність. Крім того, по ньому є питання якості, що залежить від використовуваної нафти, але, в принципі, воно зараз на рівні.

Крім білоруського бітуму ми імпортуємо грецький, італійський та інших країн. Уже в минулому році відпрацювали таку схему поставок, коли почалися затори на кордоні з Білоруссю. Це була проблема, але ми зуміли швидко налагодити поставки бітуму танкерами".

"Ми не думаємо, що Білорусь припинить постачати нам бітум, тому що ми дійсно великий замовник", - додав він.

"У разі, якщо Білорусь відмовиться поставляти Україні бітум, то у постачальників, за нашою інформацією, заброньовані квоти в інших країнах. З цим не буде ніяких проблем. Вони вже поставили свої бази в багатьох портах. Повністю відпрацьовані всі схеми з логістики його доставки по країні. Ціна доріг від цього, швидше за все, не зміниться.

Крім того, у нас є ідея щодо власного НПЗ з переробки нафти. Бітум не виходить безпосередньо з нафти. Це похідне від виробництва палива, і нам потрібно зрозуміти, яку і звідки нафту переробляти. Якщо ми хочемо повний комплекс, то потрібна українська нафта, і з неї ми будемо виробляти українське паливо - гудрон, а з нього свій бітум. Це велика інвестиція.

Ми говорили з декількома інвесторами, але і держава теж готова вкласти гроші в таке підприємство. У той же час, нам потрібно зрозуміти, яким чином ми будемо отримувати нафту, щоб не залежати від будь-яких політичних ситуацій", - сказав Тимошенко.