Зміна підходу до розрахунку прожиткового мінімуму: Рада прийняла за основу законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3515 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Таке рішення підтримали 253 нардепи.

Рада, зокрема, розглядала законопроєкти №3515 Галини Третьякової та №3515-1 Наталії Королевської.

"У нас в комітеті розглядалось 15 законопроєктів, які стосувались прожиткового мінімуму. Хочу також зауважити, що уряд Гончарука теж вніс законопроєкт №2720, який і об'єднався у законопроєкті, який ми зараз розглядаєм, і став його частиною. Законопроєкт №2720 відв'язував прожитковий мінімум від купи величин у нашому законодавстві.

Щодо структури законопроєкту №3515: він складається з 4 частин. Перше - це відв'язка прожиткового мінімуму, друге - методологія, третє - яким чином буде визначатись зарплата, якщо ми відв'яжемо прожитковий мінімум від кратності зарплат. І четверте - це трансформація, як ми маємо нарешті досягти того прожиткового мінімуму, який реально має бути в Україні", - сказала голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, представляючи законопроєт.

За її словами, прийняття цього законопроєкту дозволить створити передумови для встановлення прожиткового мінімуму у такому розмірі, який" реально зможе забезпечити задоволення основних потреб людини в сучасних соціально-економічних умовах, сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення найвразливіших категорій населення країни, для яких пенсії чи соціальні допомоги є основним джерелом існування".

Вона додала, що профільний комітет рекомендував прийняти законопроєкт №3515 за основу, а альтернативний - №3515-1 - відхилити.

Законопроєкт №3515 зареєстрували у Раді більше року тому - ще у травні 2020 року.

"Чинний на сьогодні нормативний метод встановлення прожиткового мінімуму характеризується певним нав'язуванням системи цінностей стосовно вибору між окремими продуктами, товарами та послугами.

Визначення нормативу так званих фундаментальних потреб людини відображає більше позицію посадовців або уявлення окремих науковців, ніж реальні споживчі потреби людини на достатньому рівні", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, у Раді пропонують визначати розмір прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу.

"Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування держбюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року", - йдеться також у пояснювальній записці.

Документом пропонують наступне відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати (не менше):

у 2021 році – 40 відсотків;

у 2022 році – 41 відсотків;

у 2023 році – 42 відсотків;

у 2024 році – 43 відсотків;

у 2025 році – 44 відсотків;

у 2026 році – 45 відсотків;

у 2027 році – 46 відсотків;

у 2028 році – 47 відсотків;

у 2029 році – 48 відсотків;

у 2030 році – 49 відсотків;

у 2031 році – 50 відсотків.

"Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом 3 місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабмін на основі моніторингу виконання Державного бюджету України має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму", - йдеться у документі.

При цьому, соцдопомогу малозабезпеченим пропонують рахувати, спираючись на прожитковий мінімум, який щорічно встановлюється законом про держбюджет.

Альтернативний законопрєкт №3515-1 Наталії Королевської, який зареєстрували у червні 2020 року, пропонує встановити, що прожитковий мінімум визначається Кабміном на основі затверджених набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг та пропозиції щодо його вартісної величини подаються у проєкті закону про держбюджет на відповідний рік.

Документ пропонує ввести в закон норму, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, який щороку затверджується Верховною Радою в законі про держбюджет на відповідний рік, не може бути меншим за прогнозований фактичний розмір прожиткового мінімуму.

Нагадаємо:

На сьогодні реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений - наближення його розміру до фактичного значення стримує те, що до його величини прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, заявили у Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики орієнтовно оцінює прожитковий мінімум в 4,1 тисяч гривень на місяць замість нинішніх 2,27 тисяч грн/місяць, а середній показник цієї величини має становити 4,546 тис грн порівняно з нинішніми 2,189 тис грн.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тисячі гривень.

Економічна правда