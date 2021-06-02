Скорочення дефіциту та держборгу – чого очікує уряд від економіки до 2024 року

Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабміну 2 червня.

Так, дефіцит бюджету, очікують урядовці, скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% з 2023 року.

Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП. "Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту", – додав Шмигаль.

Зростання зарплат з урахуванням інфляції в наступні 3 роки становитиме близько 8-10% на рік.

В уряді очікують, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%. Курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

Також, у 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

В НБУ вважають, що інфляцію приведуть до цілі у 5% у першому півріччі 2022 року

Економічна правда