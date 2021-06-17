“Нафтогаз” підвищив місячний тариф, умови річного не змінились

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" за планом "Місячний" встановила тариф для населення у червні на рівні 11,94 гривні за кубометр, проте за замовчуванням усі клієнти залишаються на "Річному" з тарифом 7,96 грн.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз".

"Наголошуємо, підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", – підкреслили у "Нафтогазі".

Метою річного продукту було захистити клієнтів від цінових коливань на ринку, відтак вони продовжать сплачувати за газ 7,96 грн/кубометр.

Як додали у компанії, "у клієнтів Газопостачальної компанії, які підключили тарифний план "Річний" у минулому році, умови не змінюються, як і ціна на газ, яка зафіксована умовами укладеного договору і терміном до його завершення".

Місячний тариф зумовлений ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Україна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року та імпортує 30% від загальних обсягів споживання. Відтак, ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках.

У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що дещо вище за 270 доларів за тисячу кубометрів. Це зумовлено коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

Також на зростання цін впливає кон’юнктура глобальних ринків, зокрема, високі ціни на скраплений природний газ в азіатському регіоні.

Нагадуємо:

Більшість постачальників газу не стали знижувати річну ціну ресурсу для населення, встановлену з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, деякі - підвищили місячний тариф.

"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ.Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Економічна правда





