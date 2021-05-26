Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня

Постачальники газу не знизили річну ціну ресурсу для населення, встановлену з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, деякі - підвищили місячний тариф.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Енергореформи".

Відповідно до моніторингу, річна цінова пропозиція газу, як і раніше, коливається від 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (з ПДВ).

Зазначається, що найбільше (на 1,39 грн/куб. м) підвищило цінову пропозицію червня ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

Водночас ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" підвищило тариф на червень до 11,77 грн/куб. м (у травні - 10,5 грн/куб. м), ТОВ "Волиньелектрозбут" - до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ТОВ "Закарпатенерго" - до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ТОВ "Газпромпостач" - до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ТОВ "Хмельницькенергозбут" - до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

"Єдиною компанією в переліку постачальників, що потрапили до моніторингу, яка знизила ціну газу на червень, є маріупольський постачальник ТОВ "Маргаз" - його пропозиція на перший літній місяць становить 8,75 грн/куб. м, у травні було 9 грн/куб. м.

Водночас деякі компанії спочатку оголосили річний тариф відповідно до вимог регулятора 25 квітня, згодом відкоригували його в бік зменшення. Наприклад, згідно з інформацією на сайті ТОВ "ЕРУ людям" тариф із 1 травня становить 8,1 грн/куб. м, хоча спочатку був заявлений на рівні 10,18 грн/куб. м", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановило річний тариф для населення "фіксований" у розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки),

"Найбільший постачальник газу - компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ Річний" у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ)", - додає видання.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.

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