Шевченко: Хоча зараз інфляція перевищує прогноз НБУ, реагувати ще зарано

У травні інфляція зросла до 9,5% у річному вимірі та перевищила прогноз НБУ, у регуляторі очікують, що інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року і повернеться до цілі 5% у першому півріччі наступного.

Про це під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"У травні інфляція зросла до 9,5% у річному вимірі та перевищила прогноз НБУ. Це пов'язано насамперед із подорожчанням окремих її компонентів з високою волатильністю, зокрема природного газу та соняшникової олії, під впливом переважно короткострокових факторів. На прискорення інфляції також продовжила впливати низька база порівняння минулого року.

Базова інфляція в травні теж прискорилася - передусім через подорожчання соняшникової олії та продуктів її переробки. Проте ознаки прискорення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз наразі не спостерігаються. Інфляційні очікування бізнесу та населення, хоч і лишалися підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці", - сказав він.

За його словами, інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі наступного.

Шевченко додав, що цьому сприятимуть такі чинники:

поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння;

надходження на ринки нового більшого врожаю;

стабілізуючий вплив стриманішої монетарної політики Національного банку, у тому числі через валютний канал.

"Хоча зараз інфляція перевищує прогноз НБУ, реагувати ще зарано. По-перше, ми беремо до уваги, що більшість проінфляційних чинників мають тимчасовий характер. По-друге, монетарна політика впливає на споживчі ціни з лагом у 9-18 місяців, тобто Національний банк має реагувати ключовою ставкою саме на зростання інфляції на горизонті монетарної політики.

Водночас ми вирішили розпочати поступове згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу. Ці інструменти підтримали банківську систему та економіку України під час кризи, але за відновлення економічної активності вони втрачають свою актуальність. Згортання цих інструментів сприятиме підвищенню спроможності Національного банку України впливати на інфляційні процеси", - додав він.

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Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

У квітні правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

У березні правління Нацбанку ухвалило рішення щодо підвищення облікової ставки до 6,5% з огляду на пришвидшену інфляцію на початку 2021 року, регулятор готовий за потреби підвищувати ставку надалі.

Під час дискусії членів комітету з монетарної політики НБУ щодо облікової ставки 3 березня підвищення ставки із 6 до 6,5% підтримали 6 із 8 присутніх членів комітету.

Економічна правда