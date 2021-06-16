ТСК Ради зобов'язала керівництво "Укрзалізниці" вирішити проблему дефіциту кадрів і низьких зарплат

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створена для перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці", зобов'язала керівництво УЗ почати роботу з проведення реформування пасажирської вертикалі, розібратися з проблемою дефіциту кадрів та низькою оплатою праці, а також - зосередити увагу на профільних підприємствах.

Про це у Facebook за підсумками засідання комісії 15 червня повідомила голова ТСК Юлія Гришина.

За її словами, усі запрошені керівники УЗ прибули на засідання ТСК в повному складі.

Гришина, зокрема, зазначила, що "Укрзалізниця" останніми роками стрімко втрачає частку на ринку вантажних перевезень.

"І це катастрофічна ситуація не тільки в частині втрати прибутку, а й наслідків. Коли скорочуються залізничні перевезення, неминуче ростуть автомобільні - з такою динамікою ми за лічені роки просто знищимо наші нові і такі довгоочікувані дороги", - підкреслила вона.

Також, за словами Гришиної, УЗ втрачає кваліфіковані кадри.

"Роздувається адміністративний апарат, в той час як фахівці через низькі зарплати масово звільняються з компанії. Якщо не буде швидких антикризових рішень, українські потяги доведеться водити членам Наглядової ради та правлінню - чим це закінчиться, зрозуміло", - додала вона.

Також, за її словами, УЗ втрачає виробничу потужність, а підприємства УЗ "очікують модернізації та замовлень".

"Нам потрібні термінові заходи. Від правоохоронців, від управлінців, від виконавчої влади. Ситуація критична, дефолт не за горами.

ТСК зобов’язала керівництво "Укрзалізниці" вже завтра почати роботу з проведення реформування пасажирської вертикалі, розібратися з проблемою дефіциту кадрів та низькою оплатою праці, видати елементарно людям спецодяг та зосередити увагу на профільних підприємствах.

На наступному засіданні ми проконтролюємо виконання рішення ТСК, затверджуємо комплексний проміжний результат нашої роботи. Підсумовуємо все, що дізналися і що побачили, вказуємо на тих, хто в цьому винен", - резюмувала Гришина.

Нагадаємо:

Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, в.о. голови правління став Іван Юрик.

Економічна правда