Новини 15 червня: українцям дозволили легалізувати статки, призначення Вітренка вважають незаконним

Про податкову амністію. Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації статків.

Про призначення Вітренка. Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис щодо призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Згідно з ним контракт з Вітренком має бути скасований. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Про розмитнення євроблях. В Україні починають діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про борги за газ. Верховна Рада підтримала у першому читанні доопрацьований законопроєкт, яким пропонується механізм реструктуризації боргів теплокомуненерго та водопостачальників за газ.

Про ВВП. Зростання ВВП України до 2030 року очікується до 450 млрд доларів і вище - це передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.

Про деолігархізацію. Президент Володимир Зеленський, коментуючи деолігархізацію, пообіцяв "рівні, прозорі і єдині правила для всієї України", а також покритикував попередників за те, що "щороку росла тільки кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів".

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Прийнято в цілому. Як працюватиме податкова амністія Зеленського і чому Ахметова та Коломойського не пробачать

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