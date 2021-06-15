Рада підтримала реструктуризацію боргів тепловиків у першому читанні 

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала у першому читанні доопрацьований законопроєкт 3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів теплокомуненерго та водопостачальників за газ.

Документ підтримав 301 депутат.

Підтримали у залі доопрацьований законопроєкт №3508-д. Його комітет рекомендував ухвалити за основу та в цілому. Щодо законопроєкту №3508 один з авторів Євген Пивоваров пояснив, що він є дуже важливим та дозволить пройти стабільно опалювальний сезон.

"Сьогодні до теплокомуненерго заборгованість населення становить 27 млрд грн, а заборгованість ТКЕ перед "Нафтогазом" – 47 млрд грн та 8 млрд грн штрафних санкцій", – додав він. Цей документ має на меті вирішити питання фінансової заборгованості. Ним пропонується:

скасувати начислення штрафних санкцій, або пені, на заборгованість, яка виникла після 1 травня 2020 року;

дозволити реструктуризацію заборгованості ТКЕ на 5 років;

накласти заборону на нарахування пені з боку постачальників природного газу по категорії населення.

Як зазначив голова підкомітету Комітету з питань енергетики та ЖКП Остап Шипайло, частина боргів пов’язана з недоліками державного регулювання.

"Такі борги не були враховані у рахунках кінцевих споживачів та не мають джерел погашення. Перекладати їх на тарифи майбутніх періодів – безвідповідально перед громадянами. Підприємства ЖКГ не можуть якісно готуватися до опалювального сезону – а це загрожує технологічною кризою взимку", – додав він.

За словами Шипайла, доопрацьований документ передбачає також веріфікацію заборгованості та механізм запуску фактичного розрахунку.

Так, у вересні у Раді буде зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

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Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

Верховна Рада на тижні 14-18 червня може розглянути у першому читанні законопроєкт №3508-д, який визначає механізми врегулювання боргів теплокомуненерго та водопостачальників за газ.

До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Економічна правда