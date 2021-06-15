Зеленський підтримує перехід усіх вокзалів у концесію

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею державно-приватного партнерства щодо усіх вокзалів в Україні, а також що міністру інфраструктури поставлена задача вивести Укрзалізницю на прибутки.

Про це він розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Ми ж бачимо, що відбувається з "Укрзалізницею". … Я бачив повністю їхню математику, повну їхню картину, їхню заборгованість. Вони банкрути, там мільярди. Вони на сьогодні сплачують ще кредити, які брали під 12-13% в доларі.

Там 200-300 млн доларів, з яких щомісяця сплачують відсотки. Зараз прийшов міністр, Кубраков (міністр інфраструктури Олександр Кубраков – ред.). Йому поставлена задача від банкрутства (Укрзалізниці – ред.) перейти до підприємства, яке заробляє гроші", – розповів президент.

Він заявив, що підтримує ідею концесії вокзалів для покращення стану УЗ:

"Попри те, що це стратегічне підприємство, я не бачу проблеми, якщо в будівлі вокзалів зайдуть великі рітейлери. Щоб там були магазини, кафе. Я вважаю, що для концесії у нас є законодавство, а якщо щось не дозволяє – треба змінювати".

Зеленський додав, що "здав би всі вокзали у концесію, було б дуже круто - нехай люди заробляють та отримують комфорт".

Нагадуємо:

У травні Госпсуд Києва тимчасово заборонив стягувати з "Укрзалізниці" 140 млн доларів боргу перед компанією VR Global Partners, L.Р. (Кайманові острови).

У 2011-2012 роках кілька територіальних підрозділів компанії "Українські залізниці" залучили у Промінвестбанку низку кредитних ліній на загальну суму понад 300 млн доларів.

"Промінвестбанк" у кінці лютого 2019 року передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею" - компанії VR Global Partners.

Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

Економічна правда