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Курс валют на 10 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 10 червня 2021, 10:55
 

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,09 - 27,11 гривні;

Євро – 32,93 - 32,96 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,17 гривні. Євро купують по 32,76 гривні, продають по 33,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,01 - 27,08 гривні, євро - 32,87 - 32,99 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 27,09 гривні.

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда

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