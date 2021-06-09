Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Середа, 9 червня 2021, 19:05
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 27,09 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,02 грн (на 9 червня – 33,11 гривні).
Нагадуємо:
9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.
Економічна правда
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