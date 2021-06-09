Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Середа, 9 червня 2021, 19:05
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 27,09 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,02 грн (на 9 червня – 33,11 гривні).

Нагадуємо:

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися до долара 8 червня 2021, 19:20
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась 8 червня 2021, 17:20
Гривня знову зміцнилася до долара 7 червня 2021, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!