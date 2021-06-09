Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,08 - 27,10 гривні;
Євро – 33,00 - 33,03 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,99 – 27,19 гривні. Євро купують по 32,76 гривні, продають по 33,14 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,04 - 27,10 гривні, євро - 32,89 - 32,99 гривні.
Нагадуємо:
8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.
Економічна правда
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