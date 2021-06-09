Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,08 - 27,10 гривні;

Євро – 33,00 - 33,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,99 – 27,19 гривні. Євро купують по 32,76 гривні, продають по 33,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,04 - 27,10 гривні, євро - 32,89 - 32,99 гривні.

Нагадуємо:

8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда