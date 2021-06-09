Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,08 - 27,10 гривні;

Євро – 33,07 - 33,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,18 гривні. Євро купують по 32,78 гривні, продають по 33,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,09 гривні, євро - 32,88 - 32,99 гривні.

Нагадуємо:

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда