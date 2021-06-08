Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися до долара
Вівторок, 8 червня 2021, 19:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 9 червня на рівні 27,18 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,11 грн (на 8 червня – 33,08 гривні).
Нагадуємо:
8 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,19 - 27,21 гривні.
8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Економічна правда
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