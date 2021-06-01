Екс-радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє прес-служба Міненергетики.

1 червня міністр Галущенко та єврокомісар Кадрі Сімсон обговорили виконання плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Угоди про асоціацію.

"Сторони приділили увагу питанню газопроводу "Північний потік-2". Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

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Нагадуємо:

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана (Олена) Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда