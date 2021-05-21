"Нафтогаз" запропонує довгострокові цінові пропозиції на газ для тепловиків – ОП

Після скасування регулювання цін на газ для тепловиків "Нафтогаз" запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко за підсумками наради з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головю правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком та представниками областей і міст.

"З 20 травня припинили дію спеціальні обов'язки (ПСО) з продажу газу виробникам теплової енергії, які були покладені на НАК "Нафтогаз України". Це означає, що всі теплокомуненерго, більшість з яких належить місцевим владам, укладатимуть договори з постачальниками самостійно на тих умовах, які будуть пропонуватися на ринку.

Ринкові відносини - це уже реальність. Це анонсувалось давно. Частина міст уже працюють без ПСО. Водночас ми розуміємо, що скасування фіксованої ціни на газ бентежить і багатьох керівників теплокомуненерго і, звісно, мерів", - написав Тимошенко.

"Найближчим часом "Нафтогаз" запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ. Це дасть містам можливість наперед дуже легко встановлювати тарифи і уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років", - додав він.

Крім того, за його словами, "Нафтогаз" не вимагатиме величезні передплати або банківські гарантії.

Тимошенко також розповів, що напрацьований законопроєкт, який передбачатиме максимальне врегулювання боргів за послуги теплопостачання.

"Продовжує діяти меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Офіс президента контролюватиме виконання цього документу – аби перехідний період для українських міст пройшов якнайвдаліше", - резюмував він.

Нагадаємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд та "Нафтогаз", скасовуючи обов'язок НАКу постачати підприємствам теплопостачання газ за фіксованою ціною і без передоплати, залишають 120 міст без гарячої води, а бюджетні установи - без газу.

12 великих підприємств теплокомуненерго вже уклали з "Нафтогазом" угоди про комерційні закупівлі газу, адже з 20 травня втрачають силу покладені на компанію спецобов’язки.

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Економічна правда