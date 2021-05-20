Скасування регулювання цін на газ: Кличко очікує росту тарифів на гарячу воду і опалення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд та "Нафтогаз", скасовуючи обов'язок НАКу постачати підприємствам теплопостачання газ за фіксованою ціною і без передоплати, залишають 120 міст без гарячої води, а бюджетні установи - без газу.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Як голова Асоціації міст України я хочу висловити позицію представників місцевого самоврядування. Сьогодні склалася критична ситуація. Із 20 травня припиняється обов’язок НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом "покладення спеціальних обов’язків".

Такий режим передбачав обов’язковість постачання газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами", - сказав Кличко.

За його словами, "Нафтогаз" "уже виставив неприйнятні умови".

"Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАКу.

Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також - до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень", - заявив мер Києва.

Кличко нагадав, що 9 лютого 2021 року між урядом, "Нафтогазом", НКРЕКП та Асоціацією міст України був укладений меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

"Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов'язання: тарифи на послуги постачання тепла та гарячої води протягом опалювального сезону не зросли. А також було забезпечене безперебійне надання цих послуг споживачам.

Втім уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. Зокрема, не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. А також арештовують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати", - каже Кличко.

За його словами, представники місцевого самоврядування вимагають "негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств та припинити нарахування непомірних штрафних санкцій".

А також - "компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади, гарантувати постачання газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, що врахована в діючих тарифах на тепло та гарячу воду для населення".

Мер Києва також закликав ухвалити законопроєкт, що "забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий газ, списання штрафних санкцій та відшкодування різниці в тарифах".

Нагадаємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

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Еокномічна правда