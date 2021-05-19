До "Нафтогазу" звернулися 12 великих тепловиків після припинення регулювання цін

12 великих підприємств теплокомуненерго вже уклали з "Нафтогазом" угоди про комерційні закупівлі газу, адже з 20 травня втрачають силу покладені на компанію спецобов’язки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За оперативною інформацією, угоди про комерційні закупівлі газу у "Нафтогаз Трейдинг" уклали 12 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

З них 11 працюють на умовах повної передоплати, а одна надала банківську гарантію. Також зазначається, що "Нафтогаз" очікує підписання ще низки контрактів незабаром. У компанії додали, що малі та середні виробники тепла, зокрема ОСББ, укладають угоди із "Нафтогаз України" за умовами спеціального продукту.

За даними компанії до 1 травня 1100 організацій отримували газ в рамках покладених спецобов’язків (ПСО) у НАК "Нафтогаз України". З 1 травня майже 300 компаній продовжують отримувати паливо у Групи Нафтогаз за ПСО чи комерційними контрактами, решта – перейшли до інших постачальників.

Нагадуємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Економічна правда