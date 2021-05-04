Коболєв пов'язує своє звільнення з двома мільярдами доларів на рахунках "Нафтогазу"

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відкидає звинувачення в нібито створенні компанією "діри" в держбюджеті-2021 на 10 мільярдів гривень, вважає реальною причиною звільнення накопичені НАК 2 мільярди доларів вільних грошових коштів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати - від ОВДП в "авансування дивідендів") сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем'єр-міністрові та президентові, вони про це знають", - сказав він.

Коболєв додав, що уряд також було завчасно поінформовано і про те, що замість планованого прибутку у фінплані 11 млрд грн буде збиток, оскільки "Нафтогаз" неодноразово попереджав про проблему неплатежів газзбутів і необхідність сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.

Екс-голова правління наголосив, що на рахунку компанії на дату його звільнення було понад 2 млрд дол вільних грошових коштів, а в підземних сховищах - 7 млрд кубометрів природного газу, що належить "Нафтогазу", і це є підтвердженням його фінансової стійкості.

"Отже, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн", - заявив він.

Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка бесіда з Мінфіном, "який нас звинувачував, що ми якісь гроші приховуємо і щось не показуємо", оскільки на Єдиному казначейському рахунку коштів було значно менше, ніж у "Нафтогазу".

"Як керівник, який думає і про зиму, і про інші великі виклики, такі як перешкоджання завершенню будівництва "Північного потоку-2", я розумів необхідність планування нашої діяльності з точки зору того, щоб "Нафтогаз" був фінансово збалансований", - пояснив екс-голова правління необхідність створення такого запасу вільних грошових коштів. Він додав, що Україна не може претендувати на зупинення "Північного потоку-2", якщо створить ризики переривання транзиту своєю територією.

"Що таке безпека на наступну зиму - це достатньо грошових коштів. З 2 млрд дол ми 32 млрд грн, тобто понад 1 млрд дол готові були передати в той чи інший спосіб бюджету... Тому коли говорять: "Коболєв, у тебе надто багато грошей", то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії "Нафтогаз". По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачань, проекти та інші речі", - зазначив екс-голова правління.

Він наголосив, що компанія і він виконували завдання у рамках контракту, зокрема з максимізації трансфертів до бюджету, які в 2020 році були рекордно високими.

"Якщо хтось хоче говорити нам, як робити, а не що робити, то так мені працювати не цікаво. Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, ніж я зроблю неправильно, і мене потім звільнятимуть восени, коли буде порожня підземка або ми провалимо інші важливі проекти", - заявив Коболєв.

Він додав, що "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету, й менеджмент домагався цього в рамках законодавства та в інтересах компанії.

"Тому підхід з мого боку щодо моєї посади був і залишається прагматичним: якщо потрібна робота за декларованими правилами (корпоративного управління насамперед), то мені цікаво працювати. Якщо правила змінені в бік повернення "Нафтогазу" під оперативне управління органами державної влади (а саме це сталося 28 квітня з точки зору наслідків), то я не бачу сенсу", - наголосив Коболєв.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".