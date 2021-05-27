Лещенко пропонує для стабілізації інфляції знизити ставку ПДВ до 14% на всю групу сільгосптоварів

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що потрібно знизити до 14% ставку ПДВ на всю групу сільгосптоварів, щоб стабілізувати інфляцію.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, "у нас волатильність ринків дійшла до абсурду"

"Ми аналітику робили по соняшниковій олії. Торговельні мережі підняли ціну на соняшникову олію настільки швидко - при тому що є продуктовий запас, є етапність поставок - що зараз українська олія в польському супермаркеті на прилавку коштувала на 10% дешевше, ніж в нашій українській торговельній мережі.

Але щоб українську олію доставити в Польщу її треба розмитнити, треба сплатити податки, збори інші обов'язкові платежі, зробити торговельну націнку та ін. І ми бачимо, що є проблема", - сказав міністр.

"Нам терміново треба прийняти закон про внутрішню торгівлю. Треба збалансувати ціноутворення. Антимонопольний комітет повинен працювати на повну.

А для того, щоб збалансувати інфляцію і запобігати різкому зростанню цін, я підтримую ініціативу, яка діє в європейський країнах : на сільськогосподарську групу товарів, в першу чергу соціально значущих: масло, олію, необхідно знижувати ставку ПДВ. Не ставити квоти, обмеження, закривати ринки, а збалансувати вартість через знижену ставку ПДВ на сільськогосподарську продукцію до кінцевого споживача", - додав він.

За словами Лещенка, "до 14% на всю групу сільгосптоварів треба знизити ПДВ, щоб стабілізувати інфляцію, яка нас очікує в цьому і наступному році".

"На частину с/г продукції в нас діє ставка в 14%. Моя ціль - досягти розширення ставки 14% на всю групу с/г продукції", - підкреслив він.

"Знизивши ставку ПДВ для всіх, ми ще і боремось з податковими скрутками. І ще хочу сказати, що за рахунок того, що ми знижуємо ставку ПДВ, ми мінімізуємо ризики працювати в тіні по зерну", - сказав також міністр.

Нагадаємо:

У Раді зареєстрували 2 законопроєкти щодо повернення ставки ПДВ для видів сільськогосподарської продукції до минулої стандартної ставки в 20%.

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.

Верховна Рада 17 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Експерти вважають, що ухвалений Радою законопроєкт суперечить принципам співпраці з МВФ та не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає зниження ставки податку на додану вартість з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції.

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