Лещенко про відкриття ринку землі: У перші пів року економічний ефект буде мінімальним

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що з точки зору економіки ефект від запровадження ринку землі з 1 липня до кінця року буде мінімальним.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

"Ми зробили таким чином, що по іноземцям - на референдум, по юридичним особам - з 2024 року, і то не факт. Будемо дивитися. Зараз зможуть купувати лише українці в обмеженнях до 100 гектарів. Ми відслідковуємо всі транзакції - хто купив, за скільки купив, в якому періоді, де він взяв гроші на це все. Ми робимо дуже консервативну земельну реформу. Дуже м’яку, поетапну, без будь-яких різких рухів.

Ми нікуди не спішимо з ринком землі. Ми дуже плавно йдемо для того, щоб просто легалізувати та визнати нарешті право власності на землю. І ми очікуємо, що в перші пів року взагалі в нас буде мінімальний відсоток купівлі-продажу. Основна маса, яка буде, це буде легалізація вже існуючих договорів", - розповів міністр.

"Так, з точки зору економіки ефект буде мінімальний. Ми очікуємо для себе, що перші пів року, це буде так званий підготовчий період. Інституційна підготовка, правозастосовна практика, нотаріуси, реєстри. Тобто процес буде йти дуже плавно", - додав він.

Нагадаємо:

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд доларів або близько 1,5% ВВП, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.